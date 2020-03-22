جعجع: اغتيال المواطن أنطوان الحايك هو طعنة بالصميم للدولة اللبنانية

أشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ في بيان له إلى أن "اغتيال المواطن ​أنطوان الحايك​ هو طعنة بالصميم للدولة اللبنانية قبل أي شيء آخر، وكأن هناك من يقول لا نؤمن بهذه الدولة ولا بمؤسساتها ولا بقضائها ولا بأجهزتها الأمنية، بل نؤمن فقط بأنفسنا وبما تفعله أيدينا"، معتبرا أنه "من غير المقبول إطلاقا ان يقدم فريق، وكما يبدو من معالم الجريمة بانه منظم، على اغتيال المواطن أنطوان الحايك في وضح النهار بالرغم من انه كان قد خضع للقضاء اللبناني والقوانين اللبنانية على أفضل ما يكون".

وأكد جعجع أن "على ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية المعنية ان تكشف ملابسات هذه القضية من دون إبطاء، إحقاقا للحق أولا، ومن أجل ان يبقى للمواطن اللبناني ثانيا الحد الأدنى من الثقة بوجود دولة في لبنان".

