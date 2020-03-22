روسيا ترسل علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة محاولات في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تخطط إلى إرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان "ستنقل طائرات النقل التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، وفقا لاستعداد الجانب الإيطالي 8 فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين الروس، ومجموعة سيارات طبية ومواد للتعقيم والتطهير، فضلا عن المعدات الطبية إلى إيطاليا".

وأشار البيان إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرغي شويغو تعليمات بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة إلى إيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكرملين في بيان إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".

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وأكد بوتين خلال الاتصال "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس".

وأعرب بوتين عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة، وفقا للبيان، خلال "الوضع الوبائي الصعب"، وقال البيان إنه "استجابة لطلب الجانب الإيطالي، فقد أكد الرئيس الروسي استعداده لإرسال المساعدة الفورية اللازمة".

وصرح بوتين بأن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.