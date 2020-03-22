تشكيل لجان لمتابعة التطهير والتعقيم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، القرار رقم 346 لسنة 2020، بتشكيل لجان خاصة للمرور اليومي في جميع أنحاء المحافظة، ومتابعة أعمال التطهير، والتعقيم في شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، في ظل مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

تضمن القرار تشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمركز والمدينة المختص بدائرة المحافظة، يترأسها رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وعضوية نائب الوحدة المحلية للمركز والمدينة للنظافة، ومدير الإدارة الصحية، ومدير الإدارة البيطرية، ومدير الإدارة الزراعية.

وشمل قرار المحافظ اختصاص اللجنة بالمرور اليومي، والإشراف علي أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالنطاق الجغرافي للمركز أو المدينة بكافة منشأتها، وتحديد مواد التطهير المستخدمة، وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير، والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في ذلك الشأن.

وفي تصريحات صحفية، قال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة لأهالي المحافظة حفاظًا على صحتهم.