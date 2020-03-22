إسبانيا تفرض قيودًا على دخول الأجانب لمدة 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، فرض قيودًا على دخول الأجانب لمدة 30 يومًا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذبك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
سجلت إسبانيا، الأحد، ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات والإصابات من جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحذير السلطات هناك من أن "الأسوأ لم يأت بعد".
وأفادت أحدث بيانات صحية متاحة بإسبانيا بارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 1720، والإصابات إلى 28572.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدد الوفيات ارتفع، الأحد، من 1326 المسجلة السبت، وعدد الإصابات من 24926.
والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات كورونا.
وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".
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