التعليم تحسم موقف امتحانات طلاب "STEM"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM". وقررت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: - بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM، يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن. - بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM، يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدون امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.​

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