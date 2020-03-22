ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 281

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 281 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال جونسون، في حديث لبعض الصحف البريطانية، إن بلاده على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.
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