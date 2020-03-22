مباحث الوراق تداهم مراكز دروس خصوصية وتغلق كافيهات ومطاعم مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط وحدة مباحث الوراق بمحافظة الجيزة، عددا من مراكز الدروس الخصوصية؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العقيد أحمد الوليلي مفتش قطاع الشمال، وقادها الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونيه الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي عن غلق وتشميع عدد من مراكز التي شهدت أنشطة تعليمية.

من ناحية أخرى، انطلقت دوريات أمنية من القسم تزامنا مع موعد غلق الكافيهات والمطاعم والمراكز التجارية تنسيقا مع فرقة شمال الجيزة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.