الداخلية في يوم.. يد تطارد محتكري السلع وأخرى تنفذ قرار رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 24 ساعة لم تتوقف خلالها جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ بحملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن؛ لمتابعة قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد نتائج الجهود الأمنية خاصة مباحث التموين؛ للتصدي لجشع التجار ومحتكري السلع.

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