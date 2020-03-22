لليوم الثالث على التوالي / لا إصابات جديدة محليّة بفيروس "كورونا" في الصين

لليوم الثالث على التوالي، لم تسجل اليوم، السبت 21 مارس 2020، في الصين أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية أعلنت عن 41 إصابة إضافية «مستوردة» وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن.

وفي الإجمال، بلغ عدد الإصابات «المستوردة» من خارج الصين 269، حسب وكالة «فرانس برس».

ولتفادي أن يتواجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى التي تمت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في الصين، فرضت السلطات حجرا صحيا على كل الوافدين إلى الأراضي الصينية.

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وبالمقارنة مع فيفري حين كانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالآلاف، تمت السيطرة عمليا على الوباء في الصين حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

وسجلت الصين 81 ألف إصابة بالإجمال، لا يزال 6013 منهم مرضى، وفق السلطات الصحية. وإنخفض عدد الوفيات أيضا بشكل كبير في الصين، مع الإفادة عن سبع وفيات فقط سجلت السبت في مقاطعة هوباي مركز انطلاق الوباء.