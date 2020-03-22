منظمة الصحة العالميّة تحذّر من القفازات

أكدت منظمة الصحة العالمية في موقعها أنّ فيروس "كورونا" المستجد يستقر على القفازات، وبالتالي إذا لمست وجهك قد تلتقط العدوى بلا شك، مشدّدة على أن غسل اليدين بشكل مستمر أنجع في التصدي لـ''كوفيد ''19 ويقدم حماية أفضل من القفازات.

ويذكر أن الفيروس المستجد أودى حتى الآن بحياة ما لا يقلّ عن 10 آلاف شخص في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر 2019، حسب حصيلة أعدّتها وكالة ''فرانس برس'' الخميس الفارط، كما تم تسجيل أكثر من 232680 إصابة في 158 بلدا منذ بدء تفشي الوباء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد حذّر أمس من أنّ أرواح "الملايين" في خطر إذا لم يبد العالم تضامنا خصوصا مع الدول الأشد فقرا في مكافحة تفشي كورونا.

Advertisements

وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين".

المصدر: العربية