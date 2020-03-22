الشيخ محمد بن راشد: الإمارات ستكون شريكا أساسيا لمكافحة كورونا عالميًا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن دولة الإمارات ستكون جزءًا أساسيًا من الجهود العالمية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية وام، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال ترؤس بن راشد اجتماعا لمجلس الوزراء عن بعد، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ

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منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال محمد بن راشد: "إننا نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ كافة القرارات الحكومية"، مضيفا" اجتماعنا اليوم يأتي بأدوات جديدة وفي ظروف استثنائية لنثبت أن حكومة الإمارات حكومة مستقبلية، قادرة على التأقلم مع مختلف التحديات، وتستطيع بفضل كوادرها الوطنية

وبنيتها التحتية أن تواكب كافة المستجدات".

واستعرض بن راشد خلال الاجتماع مستجدات الإجراءات الاحترزاية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، بالإضافة إلى جاهزية مختلف القطاعات واستعداداتها، بما في ذلك استعدادات القطاع الاقتصادي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها، ومستجدات التعلم والعمل عن بعد، وغيرها من مختلف القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، كما وجه بتعزيز أنظمة العمل عن بعد ورفع تقارير يومية حول التأثيرات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وأكد بن راشد، أن دولة الإمارات ماضية في رؤيتها، وأن المرونة والتكيف ضرورة على مختلف الأصعدة في العمل الحكومي وصنع القرار لاجتياز المرحلة الحالية.