كندا: البرلمان يبحث تشريعًا طارئًا لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد، إن مجلس العموم سيعاود الانعقاد بعد غد الثلاثاء، لتمرير تشريع طارئ، يهدف إلى دعم الكنديين والاقتصاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأضاف " ترودو"، في تصريح له خارج مقر إقامته في أوتاوا، إن البرلمان سيستأنف

عمله ظهر بعد غد، حيث سينصب تركيز النواب على تمرير قانون الطوارئ لتنفيذ التدابير التي أعلنتها الحكومة هذا الأسبوع، بما في ذلك الإعانات للكنديين العاطلين عن العمل، وإعانة الطفل الكندي المحسنة، والتمويل الجديد المخصص لدعم أبحاث فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لأحزاب المعارضة على جهودها لضمان عودة البرلمان للانعقاد.

يذكر أن مقاطعة نوفا سكوتشا الكندية أعلنت حالة الطوارئ، صباح اليوم، ومنعت أي تجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وأقرت إجراءات جديدة تسمح للشرطة تنفيذ الأوامر بموجب قانون الحماية المتعلقة بالعزل الذاتي والإبعاد الاجتماعي، ويمكنها إصدار غرامات مخالفة موجزة للأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه الأوامر.