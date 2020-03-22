إسبانيا تمنع دخول الأجانب لمدة شهر

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، منع دخول الأجانب إلى البلاد لمدة 30 يومًا، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية".
إلى تسجيل 1720 حالة وفاة بسبب الفيروس.
وكانت أعلنت السلطات المعنية في إسبانيا اليوم الأحد، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 28572 حالة، بالإضافة
وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا أنها تقوم بإجراء ما بين 15000 و20000، اختبار لفيروس كورونا يوميًا، وهي ليست كافية ولذلك فإنها بصدد الانتهاءمن شراء أربعة روبوتات تتيح ما يصل إلى 80 آلف اختبار تشخيصي يوميًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية.
وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مدير معهد كارلوس الثالث الصحى ISCIII، راكيل يوتى، أوضح في مؤتمر صحفي، أن "هناك خطة لاستخدام هذه الروبوتات لاجراء اختبار فيروس كورونا على آلاف العينات".
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