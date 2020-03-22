الجيش اللبنانى يستخدم المروحيات لتوعية شعب بلاده ضد مخاطر فيروس كورونا

استخدمت قوات الجيش اللبنانى، اليوم الأحد، الطائرات الهليكوبتر والمروحيات فى توعية اللبنانيين ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مطالبين أفراد الشعب بالتزام منازلهم.

وأكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن لبنان تخطى مرحلة احتواء فيروس كورونا، وأن البلاد ستنزلق نحو المجهول

ما لم تكن هناك قناعة ذاتية لدى كل مواطن لتخطى الأزمة الراهنة، مشددا على أن أى مخالفة لإجراءات السلامة الوقائية التى تستهدف حماية المجتمع والحد من تفشى الوباء ستواجه بـ "القمع" وفقا لأحكام القانون.

وقال وزير الداخلية اللبنانى، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، لاستعراض الإجراءات التى ستتخذها أجهزة الأمن لمنع انتشار فيروس كورونا وتفشيه وبائيا – إن الحكومة اعتمدت إجراءات متدرجة للحماية ومنع تفشى الوباء، غير أن بعض اللبنانيين لم يلتزموا بالتوجيهات وإجراءات السلامة الوقائية الملزمة التى يجب اتباعها لحماية ذويهم وعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم.