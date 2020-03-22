أمير الكويت: صحة المواطن والمقيم فوق أي اعتبار

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر امير دولة الكويت أهمية صحة المواطن والمقيم واعتماد الاعتبارات الصحية في إجراءات منع انتشار الوباء وعدم الالتفات إلى أي ضغوط أو مجاملات محلية أو خارجية في هذا الشأن وشدد في كلمة تليفزيونية ألقاها عبر تليفزيون دولة الكويت أنه لا تهاون ولا تساهل في هذا الأمر على الإطلاق.
وأشار إلى أنه وجه بالتواصل مع الطلاب الكويتيين في الخارج وكذلك المواطنين المتواجدين خارج البلاد لمتابعة أوضاعهموتأمين احتياجاتهم ورعايتهم ريثما يتم ترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن وفق ما تفتضيه الإجراءات الصحية وهو أمر يتطلب التعاون والتفهم والصبر.
وأشاد أمير الكويت بالجهود الدؤوبة والتضحيات الكبيرة التي قامت بها الفرق المختلفة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل إنقاذ الكويت من براثن هذا الوباء الخطير. وعبر عن تقديره لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من المواجهةالمباشرة مع الوباء سواء من الكويتيين أو غيرهم من الوافدين الشرفاء وكذلك العاملين في تقديم الخدمات المساندة ممن يواصلون الليل والنهار من أجل تأمين مقومات الثقة والأمان لدى الجميع. وقال الشيخ صباح الأحمد " اننا نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها ما يستوجب الاستعداد للاحتمالات ويتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعياً كاملاً وتعاوناً جاداً".
ووجه أمير الكويت رسالة اطمئنان تؤكد كفاية ووفرة المخزون الغذائي والتمويني في البلاد مشيرا إلى أن توفر هذه المواد لا يبرر الإسراف والتبذير بل يستوجب الترشيد والتوفير.
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