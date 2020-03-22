سكسونيا الألمانية تفرض قيودًا على الخروج من المنازل

أعلن رولاند فولر، وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم الأحد، فرض قيود على الخروج من المنازل بالنسبة لسكان الولاية اعتبارا من غد الإثنين.



وأوضح فولر، أنه بموجب هذا الإجراء سيتم منع السكان من الخروج من المنازل إلا لأسباب ضرورية كالذهاب إلى العمل والتسوق.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد صرحت

قبل أيام: " سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا"، مشددة على أن التغلب على الفيروس "يأتي في المرتبة الأولى".