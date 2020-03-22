الجزائر تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الصحة الجزائرية إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، وأفادت المصادر بأن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة.
وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلنالأحد، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد من دون تحديد الأرقام.
ولفت إلى أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في 17 ولاية، مؤكدا أن الوضع الحالي يبعث على التخوف.
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