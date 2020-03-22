انتشار مثكف للشرطة الكويتية لتطبيق حظر التجول

شهدت مناطق الكويت انتشار واسع لرجال الأمن لتطبيق قرار فرض حظر التحوال في البلاد الذي بدأ مساء الأحد.

وخصصت وزارة الداخلية عدداً من المدارس في كل محافظة لحجز المخالفين لقرار الحظر، فيما تعهدت اللجان الخيرية بتوفير المواد الغذائية اللازمة لهم. وقد انتشرت قوات الشرطة الكويتية بمساعدة قوات من الحرس الوطني بشكل مكثف للغاية في كافة ارجاء شوارع الكويت لتطبيق قرار حظر التجول ولوحظ هدوء تام في شوارع الكويت الا ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي بثت مقاطع لدوريات الشرطة الكويتية وهي تلقي القبض على عدد من الأشخاص المخالفين لقرار

حظر التجوال الذي قرره مجلس الوزراء الكويتي.

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وقد استخدمت قوات الشرطة قبل بدء سريان موعد الحظر مكبرات الصوت لتحذير المواطنين والمقيمين من الدخول في وقت الحظر. ومع بدء موعد الحظر اطلقت صافرات الإنذار لتعلن عن بدء موعد الحظر. وقد اعدت السلطات الكويتية جداول موضح فيها الخدمات التجارية ومواعيد التعامل معها على مدار اليوم من مطاعم وبقالات وصيدليات وغيرها من محال الخدمات التي يحتاج اليها الانسان بشكل عام.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر خلال

اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في أرجاء البلاد اعتبار من الأحد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر. وقال وزير الداخلية انس الصالح انه لن يسمح لأحد إلا لحاملي بطاقات معتمدة وصادرة من وزارة الداخلية بالتجول اثناء فترة الحظر، موضحاً أنه خلال الفترة من بعد الخامسة صباحاً وحتا قبل الرابعة عصراً ستكون فترة طبيعية يستطيع كل مواطن ومقيم التجول لشراء احتياجاته، مشيراً إلى أنه تم تكليف الحرس الوطني بالتعاون مع رجال الداخلية، ويستثني من الحظر الأجهزة الأمنية، والجهات الحساسة ورجال الإعلام، وكاشفاً أن غرامة المخالفين لحظر التجول 10 آلاف دينار أو السجن 3 سنوات.