السعودية تسجل 119 حالة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة 511

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية عن رصد وتسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19».

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في تصريح اليوم أن إجمالي عدد الحالات التراكمي المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المملكة قد بلغ 511 تعافى منها 18 حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات، وجميع الحالات لبالغين باستثناء 17 حالة لأطفال.

وأوضح العبد العالي أن من بين الحالات 7 مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ القدوم للمملكة، و72 حالة من الجنسية التركية ومعزولة صحياً في أحد الفنادق في مكة المكرمة، وجميعهم من دون أعراض، وبقية الحالات وعددها 40 حالة هي حالات مخالطة لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

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