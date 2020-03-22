394 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بـ«كورونا»

سجّلت إسبانيا 394 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في زيادة تبلغ نسبتها نحو 30%، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1720 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأُبلغ عن 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد ليصل عدد المصابين إلى 28572، في وقت ترفع إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثراً في المرض في أوروبا، قدراتها على إجراء فحوص الكشف عن المرض.

وأُعلن عن تعافي 2575 شخصاً إلا أن 1785 مصاباً لا يزالون في العناية الفائقة.

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