كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تعلن موعد إغلاق المحلات التجارية تحسبًا لتفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت السلطات البحرينية، مساء اليوم الأحد، المواطنين بأهمية الالتزام في المنزل وتجنب الاختلاط، تحسباً لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، معلنة موعد إغلاق المحال التجارية في البلاد.

هذا وتم الإعلان في مؤتمر صحفي للفريق الوطني في البحرين حول مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل عشرات الآلاف من المتطوعين، وتوفير خدمات مجانية للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح: إن "على المواطنين والمقيمين الالتزام بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط، تفاديا لتفشي فيروس كورونا"، مؤكدة على أن "كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين ستكون بالمجان"، معلنة عن "تسجيل 30 ألف متطوع من أبناء المملكة؛ للعمل في مواجهة الفيروس القاتل".

Advertisements

وقال وزير الصناعة البحريني زايد الزياني: إن "بلاده ستغلق كافة المحلات التجارية اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 26 مارس الجاري"، مؤكداً على أن "المواد الصحية والدوائية والمواد الغذائية متوفرة في البلاد"، وطالب بعدم شراء المواد الغذائية فوق الحاجة.