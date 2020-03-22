كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. السلطات الألمانية تحظر تجمع أكثر من شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأحد، أنها قررت حظر التجمعات لأكثر من شخصين؛ لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع أزمة أجري عن طريق الهاتف، بمشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ16؛ لبحث طرق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية ألمانية رفيعة: أنه "تم المجتمعون توصلوا إلى اتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع"، وفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتابعت المصادر: "الاتفاق ينص على فرض حظر كامل على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين"، لافتة إلى أن "الحظر يستثني الأسر التي تضم أكثر من شخصين، وتعيش في مكان واحد".

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هذا ويهدف القرار إلى منع أي تواصل بين الناس خلال الفترة المقبلة، سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، وفقاً للصحيفة الألمانية.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 22 ألفا و364 مصابا، فيما توفي 84 شخصا.