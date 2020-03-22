كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليونان تعلن العزم التام في البلاد اعتباراً من الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء اليوم الأحد، العزل التام في اليونان اعتبارا من يوم غدًا الإثنين، في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وقال ميتسوتاكيس: إن "السلاح الأقوى بوجه فيروس كورونا هو الاستجابة الشعبية من المواطنين والالتزام بالبقاء في المنازل".
هذا وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 624 حالة، والوفيات إلى 15 وفاة، حسبما ذكرت "العربية.نت".
وحظرت الحكومة اليونانية، التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مكافحة الانتشار القوي لفيروس كورونا في البلاد.
وقال نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خاردالياس، في الإذاعة الرسمية: إنه "سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 يورو على كل من يتمسك بالمشاركة في تجمعات تزيد عن عشرة أشخاص"، موضحاً أن "الحظر يسري على التجمعات، سواء داخل القاعات المغلقة أو في الهواء الطلق".