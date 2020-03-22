كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليونان تعلن العزم التام في البلاد اعتباراً من الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء اليوم الأحد، العزل التام في اليونان اعتبارا من يوم غدًا الإثنين، في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال ميتسوتاكيس: إن "السلاح الأقوى بوجه فيروس كورونا هو الاستجابة الشعبية من المواطنين والالتزام بالبقاء في المنازل".

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