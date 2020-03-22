كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصباح: الكويت ستنتصر على "كورونا" وستتجاوز هذه المحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، إن "التصدي لفيروس كورونا المستجد فرض نفسه كأولوية في البلاد"، حسبما نقلت فضئاية سكاي نيوز بالعربية.

وقدم "الصباح" التحية إلى جميع العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، موضحاً أن "الفرق المختصة قدمت تضحيات جسيمة؛ لإنقاذ الكويت من هذا الفيروس القاتل".

وأضاف: لا تهاون في مسألة التصدي لوباء كورونا؛ لأننا نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، ويجب الاستعداد لكامل التحديات ويجب أن يكون هناك استجابة شاملة وتعاونا عاما، لافتاً إلى أن "لا تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة الصحية".

وأكد على أن الكويت ستنتصر على الوباء وستتجاوز هذه المحنة، كما أنها لن تتوقف عن مواجهة الوباء حتى تنكشف الغمة. وأوضح أنه يتفهم أسباب القلق لدى المجتمع الكويتي بسبب هذا الوباء، نسعى لتخفيف الآثار الجانبية للأزمة أمير الكويت: نركز في هذه المرحلة على حفظ الأرواخ، مشيراً إلى أن المخزون الغذائي والتمويني متوفر في البلاد، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الاستجابة للتوجهيات الصحية. Advertisements