كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابت بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 201 إصابة.
كما أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، في وقت سابق من اليوم، دخول البلاد في المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة".
وعند سؤال بوزيد، على رقم الإصابات بفيروس كورونا، قال" إنه "ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية".
وأضاف: "لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية".
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أنها تدعو الجزائريين إلى التزام البيوت وخروج فرد واحد فقط من العائلة في حال الضرورة.
هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.