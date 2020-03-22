ارتفاع عدد الإصابت بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 201 إصابة.

كما أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، في وقت سابق من اليوم، دخول البلاد في المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة".

وعند سؤال بوزيد، على رقم الإصابات بفيروس كورونا، قال" إنه "ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية".

وأضاف: "لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية".

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