كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. توجيه شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس، وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19). وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلفت شركات (فورد) و(جنرال موتورز) و(تسلا) بالمضي قدماً في صنع أجهزة تنفس، إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع!". وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا.

هذا وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي دوري في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا. Advertisements وقال بنس: إن "الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا"، موضحاً أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية". وأضاف: أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".