كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي ملتزم والميليشيات تخرق هدنة "كورونا" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت الدعوات الأممية والغربية لوقف القتال في ليبيا؛ لأغراض إنسانية والتركيز على مواجهة فيروس كورونا المستجد "ترحيبا لدى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي: إنها "أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروقات، التي ترتكبها الميليشيات والمرتزقة في طرابلس"، لافتة إلى أنها "كانت ولا تزال تنظر إلى كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وإيجاد توافق بين الليبيين بشكل إيجابي"، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وأضافت قيادة الجيس: أنه "سبق لها الانخراط في محافل دولية عدة، وبالتالي فهي ترحب بكل جهود تسعى إلى تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا".

وتابعت: أن نقل المرتزقة بالآلاف عبر تركيا مع انتشار كورونا في تركيا، قد يؤدي إلى تفشي الفيروس في ليبيا"، محملة "الوفاق" المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم غير الأخلاقية".

هذا وتزامن مع ذلك، تصريحات لمدير مكتب التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، قال: إن "الميليشيات في مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا، ونقلتها من داخل ميناء مصراتة عبر سيارات إسعاف لمحور بوقرين".

وأضاف المحجوب: وتشكل مصراتة موقعا استراتيجيا للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق، وكانت تخطط لاستخدام مطار المدينة في عمليات هجومية ضد الجيش الليبي؛ لمنع التقدم للعاصمة طرابلس ولكن الجيش الليبي سبق وطرد الميليشيات الإرهابية منها".