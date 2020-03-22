كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة لندن: الشرطة قد تفرض التباعد الاجتماعي وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في 20 مارس جميع المؤسسات العامة وأماكن التجمع بإغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أعلن عمدة لندن، صادق خان، في بيان، أنه ينبغي على الناس أن يبقوا في منازلهم "لحماية من يحبونهم" وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال في عرض أندرو مار هذا الصباح: "أنا واضح، لقد تغيرت الحياة وعلينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف لفترة من الوقت الآن. التفاعل الاجتماعي سوف ينشر الفيروس. قم بالتسوق للجيران المسنين، فقط اشترِ ما تحتاجه"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وتابع "خان" بالقول، أن الناس بحاجة إلى ممارسة التباعد الاجتماعي من أجل "أحبائهم الضعفاء"، مضيفًا، أنه إذا لم يفعلوا ذلك، عندها الناس "سيموتون".

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وذكر رئيس البلدية، أنه لم يُسمح له بحضور اجتماعات كوبرا.

وأردف: "شعوري بالإحباط من الحكومة هو أنها سمحت لي يوم الاثنين الماضي فقط بحضور كوبرا، وستصبح الأمور أسوأ في لندن إذا لم نحافظ على بعدنا الاجتماعي، فسوف يموت الناس. أنا أعمل من المنزل ويجب على الآخرين أيضًا".

عندما سُئل عن إمكانية قيام الشرطة والجيش بدوريات في شوارع لندن من أجل إعادة الناس إلى منازلهم أو حتى تغريمهم، قال صادق خان: "إن مشروع قانون الطوارئ الذي سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل سيعطي الشرطة سلطات لإنفاذ القانون. هذا وقت استثنائي يحتاج إلى إجراءات استثنائية. علينا أن نفعل كل ما يلزم للناس لكي يحافظوا على مسافة".

كما انتقد "خان" الأشخاص الذين تجاهلوا مناشدات الحكومة بالبقاء في منازلهم والنزول إلى الشوارع والحدائق للتنزه.