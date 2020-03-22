كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. الخزانة الأمريكية ترجح تمديد الإغلاق حتى يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء اليوم الأحد، إن "الإغلاق الذي يؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين الأمريكيين؛ بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، سيستمر على الأرجح حتى شهر يونيو المقبل".

هذا ويتكيف الأمريكيون مع أكبر تغير في الحياة اليومية منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل إغلاق المدارس وإلغاء المسابقات الرياضية والاضطراب الاقتصادي، وسط تزايد فقدان الوظائف نتيجة إغلاق المؤسسات في الكثير من الصناعات.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، في وقت سابق من اليوم، إنه لا توجد خطط فورية لوقف السفر داخل الولايات المتحدة الأمريكية وسط انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية يمكن أن تطبق مجموعة من القيود، إذا دعت الحاجة لذلك".

وتابع وولف: أن التقارير التي تحدثت عن إغلاق على المستوى الوطني "كاذبة"، وجزء من حملة تضليل يمكن أن يكون وراءها أشخاص على الإنترنت من روسيا أو غيرها، ، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز".

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وتسارع المستشفيات للحصول على وسائل الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الوقت، الذي يستعدون فيه لموجة من المرضى الذين سيحتاجون للعلاج وخاصة أجهزة التنفس الصناعي.

وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 25 ألف حالة اليوم، في حين توفي ما لا يقل عن 325 شخصا، وكانت نصف الحالات تقريبا في ولاية نيويورك وفقا لبيانات رويترز.