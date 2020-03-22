كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. إصابة خمسة جنود بالأسطول الشمالي إثر انفجار ذخيرة مدفعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن خمسة جنود من الأسطول الشمالي أُصيبوا بعد أن انفجرت قذيفة مدفعية في مجمع مخازن في مورمانسك أوبلاست.

وقالت الوزارة، في البيان: "وفقًا للبيانات الأولية، وقع الانفجار نتيجة لانتهاك متطلبات السلامة أثناء عمليات التحميل والتفريغ في المنطقة التقنية لمجمع المستودعات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وقع الانفجار بسبب انتهاك متطلبات السلامة في العمل، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

شرعت قيادة الأسطول الشمالي في التحقيق في الحادث. تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري حيث حصلوا على كل المساعدة الطبية اللازمة. حياتهم ليست مهددة.