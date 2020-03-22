أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 22/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || الحكومة المغربية تقرر وقف إصدار الصحف الورقية

قررت الحكومة المغربية، مساء اليوم الأحد، وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر؛ وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية. آخر الأخبار العاجلة في العالم || المعارضة التركية تكشف فضيحة جديدة لأحد الأقطاب الموالية لأردوغان Advertisements

كشف موقع "تركيا الآن"، موقع المعارضة التركية، فضيحة جديدة لأحد كبار الشخصيات الإعلامية الموالية لأردوغان، وهو رئيس تحرير جريدة يني شفق الموالية للنظام التركي الحاكم، إبراهيم كارا جول. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد إنتاج لقاح "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من عودة انتشار فيروس كورونا أكثر بعد رفع العزل الصحي، مؤكدة إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل.

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