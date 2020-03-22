بعد وقف طباعة الصحف.. “أخبار اليوم” تواصل الصدور في صيغة “PDF” عبر موقع “اليوم24″

تبعا إلى دعوة وزارة الثقافة والشباب والرياضة ناشري الصحف، والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار، ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، تستعد صحيفة “أخبار اليوم” للصدور بشكل جديد.

وقال يونس مسكين، مدير نشر “أخبار اليوم”، إن الإدارة فكرت في صيغة بديلة، من أجل الصدور دون طبع، ولا توزيع، مساهمة منها في الإجراءات الاحترازية، الخاصة بالحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأكدت جريدة “أخبار اليوم” أنها ستواصل صدورها اليومي، المعتاد، لتقديم خدمتها الإعلامية للقراء بما تمليه اللحظة الحالية من مسؤولية مهنية، وأخلاقية.

وفي غياب الطبع للأسباب سالفة الذكر، سيكون للقراء الكرام موعد يومي مع النسخة الكاملة لجريدتهم في صيغة PDF، يمكن تحميلها عبر موقع “اليوم24“.