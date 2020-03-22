“طنجة.. وضع شخصين رهن تدبير الحراسة النظرية بسبب خرقهما لقرار حالة “الطوارئ الصحية

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، في طنجة، بوضع شخصين رهن تدبير الحراسة النظرية، لعدم امتثالهما لمقتضيات قرار حالة “الطوارئ الصحية”، وتعريض عناصر اللجنة المختلطة الساهرة على تنفيذ القانون للعنف اللفظي.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن اللجنة المكونة من العناصر الأمنية، وعناصر القوات المساعدة، أوقفت شخصين في منطقة بني مكادة، لكنهما لم يمتثلا لأوامرها، وباشرا في السب، والشتم.

ويأتي التوقيف المذكور في إطار الإجراءات القانونية، التي باشرتها القوات العمومية، مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية حالة طوارئ صحية في البلاد، إذ يتعين على المواطنين قبل مغادرة مقرات سكناهم استصدار وثيقة رسمية لدى رجال، وأعوان السلطة، والإدلاء بها عند الحاجة.