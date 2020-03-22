أمينوكس يخصص مداخيل عمله مع زهور السليماني للتكافل الاجتماعي – فيديو

خصص الفنان المغربي،”أمينوكس”، مداخيل عمله الجديد، للتضامن به، في ظل الظرف الاسثنائي، الذي يعيشه المغرب، وقد أطلقه، مساء أول أمس الجمعة، تزامنا مع عيد الأم.

وأصدر أمينوكس كليب “ميمتي” من ألبومه 2020، وشاركت فيه إلى جانبه الممثلة، زهور السليماني.

وكشف “أمينوكس” أن مداخيل عمله الجديد تخصص لأسر محتاجة لتدبير نفقات هذه المرحلة، أثناء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن فنانون مغاربة كثر من قيامهم بمبادرات تكافلية اجتماعية، ووطنية عبر المساهمة في صندوق التدبير، ومواجهة فيروس كورونا، إلى جانب انخراطهم في واجب التوعية.