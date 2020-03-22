كورونا ينتشر.. 33 في المائة من الحالات المسجلة في المغرب محلية وليست وافدة!

بعد وصول المغرب لتسجيل 109 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كشفت معطيات حديثة تزايد أعداد الإصابات المحلية للفيروس.
وأوضحت مصادر، اليوم الأحد، أن أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا بلغ 36 حالة، من أصل مجموع الحالات المسجلة، ما يعني أن أعداد الإصابات المحلية بلغت 33 في المائة، فيما تمثل الإصابات الوافدة من خارج المغرب بفيروس كورونا 67 في المائة.
يشار إلى أن أول بؤرة انتشار محلي لفيروس كورونا سجلتها وزارة الصحة هذا الأسبوع في جهة فاس مكناس، جيث تم اكتشاف إصابات بالفيروس في صفوف أشخاص خالطوا مصابين وافدين من خارج المغرب.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من مغبة الانتقال للمرحلة الثانية من كواجهة فيروس كورونا، مع تسجيلها لأول بؤرة لانتقال الفيروس محليا، لتتحذ السلطات التنفيذية مباشرة بعد ذلك، إجراءات أكثر تشددا في مواجهة الفيروس، منها فرض حالة طوارئ صحبة والحد من التنقلات بين المدن.
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