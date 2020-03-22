جهة الشمال تغلق محلات بيع المواد الغذائية والمحلات التجارية كل يوم ابتداء من هذا التوقيت – وثيقة

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الشمال، اليوم الأحد، عن اتخاذ اجراء احترازي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العمل على غلق محلات بيع المواد الغذائية والمساحات الكبرى، على متم السادسة مساء من كل يوم.

وأهابت الغرفة، في بلاغ لها، بعموم التجار، والبقالة، وأصحاب المحلات باحترام هذا الإجراء، ومساعدة السلطات على تنفيذه.

ودعت الغرفة، في بلاغ ذاته، المواطنات، والمواطنين إلى اقتناء حاجياتهم بشكل عاد دون ارتباك، قبل الساعة السادسة من كل يوم.

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ونوه البلاغ بـ”الجمعيات، والهيآت المهنية للمعشرين، وأصحاب وسائل النقل، وتجار الجملة، والتجار الصغار، والسائقين على دورهم في تزويد السوق المغربية، وتأمين حاجيات المواطنين، ودعتهم إلى مواصلة عملهم الوطني، الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة، التي تمر منها البلاد”.

وأكد بلاغ الغرفة على ضرورة مواصلة التعبئة، والالتزام بما تسطره السلطات من إجراءات احترازية، ووقائية حماية لصحة المغاربة، وسلامتهم.