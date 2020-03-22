شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يوجه كافة الأجهزة في بلاده لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، كافة الأجهزة في بلاده لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال أمير الكويت، خلال كلمة له: "شاءت إرادة الله أن يتعرض بلدنا العزيز لوباء كورونا، ويوقع كوارث صحية وتداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة". وأضاف: "وجهت رئيس الوزراء باستنفار أجهزة البلاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وألا يدخر جهداً ولا مالاً، ويحرص على الشفافية الكاملة في كافة صور التعامل مع هذا الوباء".

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