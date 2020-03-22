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تعرف حالة الطقس في الإمارات غداً الإثنين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 مارس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

 

كما توقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

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وأوضح المركز، في بيانه اليومي، ان الرياح ستكون شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً على البحر.. مشيراً إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً .

 

وبحسب توقعات المركز سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 و المد الثاني عند الساعة 01:54 و الجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:09..

 

وفي بحر عمان توقع المركز أن يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:22 و المد الثاني عند الساعة 21:55 و الجزر الاول عند الساعة 15:37 و الجزر الثاني عند الساعة 04:12.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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