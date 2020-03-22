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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف حالة الطقس في الإمارات غداً الإثنين والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .
كما توقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، ان الرياح ستكون شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً على البحر.. مشيراً إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً .
وبحسب توقعات المركز سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 و المد الثاني عند الساعة 01:54 و الجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:09..
وفي بحر عمان توقع المركز أن يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:22 و المد الثاني عند الساعة 21:55 و الجزر الاول عند الساعة 15:37 و الجزر الثاني عند الساعة 04:12.
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