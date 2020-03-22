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البحرين تعلن حالة وفاة لمواطنة بسبب كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا  (COVID-19) .

 

وذكرت الوزارة حسبما نشرت وكالة بنا البحرينية الرسمية، أن المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.

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وأوضحت الوزارة بأن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

 

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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