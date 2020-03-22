حظر تجوال جزئي في تركيا للمسنين ووأصحاب الأمراض المزمنة

الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء السبت، فرض حظر تجوال جزئي على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ومن يعانون أي أمراض مزمنة؛ في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، السبت، شددت فيه على بدء هذا الحظر اعتبارًا من منتصف الليلة، مطالبة المعنيين بهذا الإجراء الالتزام به حفاظًا على صحتهم.

وأوضحت أنه بموجب هذا القرار سيكون محظورًا على من هم فوق 65 عامًا، ومن يعانون أمراضًا مزمنة الخروج من المنازل، والتجول في الأماكن المفتوحة كالحدائق والمتنزهات.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن، الجمعة، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9.

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وأضاف أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 670 بعد تسجيل 311 حالة جديدة، ما يشير إلى زيادة عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة الأسبوع الماضي 11 مارس/آذار الجاري.

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية في إطار التدابير ذاتها، إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتا.

وسبق وأعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

واضطرت تركيا، إلى وقف الرحلات الجوية لـ68 دول حول العالم.