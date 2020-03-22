عدن .. خدابخش يطلع على تجهيزات المحجر الصحي لمواجهة كورونا

الأحد 22 مارس 2020

اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور جمال خدابخش، اليوم، على سير الترتيبات والتجهيزات الخاصة بإنشاء المحجر الصحي في مستشفى الأمل بمديرية البريقة في عدن .



وزار خدابخش أقسام المستشفى وأطلع على إحتياجاته الفنية والتخصصية، لواجهة أي ظهور محتمل لفيروس كورونا.

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وتشمل الترتيبات تجهيز المحجر الصحي بسعة أولية تصل إلى 120 سريراً قابلة للزيادة إذا اقتضت الضرورة لذلك، منها عشرة أسرة للانعاش سيتم رفدها بالتجهيزات الطبية اللازمة .

كما تشمل الترتيبات تزويد المحجر بمختبر روتيني وقسم للأشعة وصيدلية، ويعمل فيه كادر طبي وتمريضي مؤهل، وكذا تخصيص فرق متخصصة مستوفاة شروط السلامة للعمل بمجال الخدمات الأخرى مثل النظافة والمغسلة والتغذية والإدارة والحراسات الأمنية.

كما زار خدابخش، قاعة الكوميتي هول بمصافي عدن والتي يتم تجهيزها احتياط للمحجر الصحي في حال ظهور فيروس كورونا.