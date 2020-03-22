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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يطلع على أوضاع محافظة لحج وسير تنفيذ المشاريع فيها والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
اطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على مستوى تنفيذ المشاريع المعتمدة لمحافظة لحج في اطار خطط الحكومة لاستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناءا على الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة.
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي مع محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، إستمع خلاله على ما تم تنفيذه في هذا الجانب، والجهود المستمرة لاستكمال تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع والاحتياجات القائمة في الجوانب المتصلة بتقوية قدرات القطاع الصحي في اطار توجيهات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.. معربا عن تقدير السلطة المحلية والمواطنين لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء المستمرة في الاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة وتذليل الصعوبات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع وتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الخدمات العامة، خصوصا في مجالي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، ووفق الإمكانات المتاحة على دعم المشاريع الحيوية الهادفة لدعم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة خاصة في الجوانب الإنسانية والخدمية.
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