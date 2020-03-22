محمد بن راشد يخصص 16 مليار درهم إضافية لدعم الاقتصاد

الأحد 22 مارس 2020

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء أقر خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم في الإمارات.



وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى اعتماد حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "كما اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات، وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد، ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".

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واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية، وقال: "وفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة، سنحمي صحة المجتمع، وسنحمي الاقتصاد، وسنحمي التعليم، وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة".

وأكد ضرورة الاستثمار في التعليم الذكي قائلاً: "استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعليم الذكي، وفي الخدمات الإلكترونية والذكية، وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث، واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية، والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية".

ودعا العالم إلى التكاتف في وجه كورونا، قائلاً: "فيروس كورونا هو فيروس صحي. وفيروس اقتصادي. وفيروس سياسي أيضا. ونقول لكافة دول العالم. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".