شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت : ستنتصر بلادنا على هذا الوباء والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة للكويتيين ، طالبهم فيها بالتماسك واثقا من تماسكهم وقدرتهم على عبور الأزمة.

وقال أمير للكويت : أعلم ما يعتمل في نفوسكم من مشاعر القلق حيال هذه الأزمة وإذ أتفهم أسباب هذا القلق ودواعيه لأطمئنكم بأن الكويت قد تجاوزت منذ نشأتها العديد من الأزمات والتحديات والأطماع والمخاطر الجسام وقد سجل التاريخ للكويتيين مواقف عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية والبذل والعطاء والتكاتف والتعاون حتى كتب الله لهم الغلبة والفوز وبعون الله وتعاون الجميع سيكون النصر للكويت على هذا الوباء.

وأضاف : لن تتوقف الجهود المخلصة حتى تنكشف هذه الغمة وإنني على ثقه تامة بأننا سنتجاوز هذه المحنة فسيجعل الله بعد عسر يسرا نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويحرسه بكريم عنايته ولطفه.