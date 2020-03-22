شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسى لمصابي كورونا في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة في سويسرا أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس وحتى اليوم مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7014 و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.
وسجلت مقاطعة تيسينو أشد مقاطعات سويسرا تضررًا بالمرض والواقعة على الحدود مع إيطاليا 918 حالة إصابة و 28 حالة وفاة.
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