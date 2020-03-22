شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدعو إلى وضع الطيور والقطط والكلاب فى الحجر والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الإدارة المحلية الأردنية المواطنين الذين لديهم طيور أو قطط أو كلاب إلى حجرها في الأماكن المخصصة لها، وذلك كإجراء احترازي لعدم نقل العدوى والمرض، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

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