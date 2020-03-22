شكرا لقرائتكم خبر عن أول دفعة من الإمدادات الطبية الصينية تصل إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وينتشر الفيروس بوتيرة أبطأ في أفريقيا عنه في آسيا وأوروبا لكنه موجود في 41 دولة أفريقية ومنطقتين. وتسبب المرض حتى الآن في وفاة 37 شخصا في القارة التي يقطنها 1.3 مليار نسمة.
وذكرت مؤسسة ما في بيان ”حملت الرحلة الجوية 5.4 مليون كمامة و1.08 مليون اختبار و40 ألفا من الملابس الواقية و60 ألفا من الأغطية الواقية للوجه“.
وقال البيان إن الإمدادات ستوزع في أنحاء أفريقيا مع إعطاء الأولوية للدول المعرضة بشكل خاص لخطر كوفيد-19 مشيرا إلى أن المزيد من الإمدادات سترسل لإثيوبيا في الأسابيع المقبلة.
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