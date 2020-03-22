شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلق رحلاتها بدءاً من 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

قالت طيران الإمارات، اليوم الأحد إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب بحلول 25 مارس. وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان إن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

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