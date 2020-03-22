وأكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.
وفي ماليزيا، التي ما تزال أكبر بؤرة للفيروس في المنطقة من حيث عدد المصابين، ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات إلى 1306 أشخاص، إثر إعلان وزارة الصحة اليوم عن تسجيلها 123 إصابة جديدة، 34 منها مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم أواخر فبراير قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.
وسجلت في ماليزيا حتى الآن عشر وفيات بسبب الفيروس.
وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة اليوم أن 23 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في البلاد منذ الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن 18 شخصا أصيبوا بالعدوى أثناء إقامتهم في أوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا.
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المرضى بكورونا في سنغافورة بلغ 455 حالة، مضيفا أن 4 أشخاص غادروا المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية، ليزداد العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى 144.
وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في سنغافورة في 23 يناير، وتوفى منذ ذلك الحين شخصان متأثرين بالمرض الناجم عن الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاث دول آسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.