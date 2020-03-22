تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا الإيطالية خلال يوم

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط.
وارتفعت حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطق لومبارديا الإيطالية بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم الأحد.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.
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